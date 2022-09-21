Ариф Асалыоглу, 21 сентября 2022, 17:44 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что он поддерживает идею встречи министров иностранных дел Турции и Сирии и может предоставить площадку для этой встречи в случае необходимости. Отвечая на вопрос о возможности встречи министров иностранных дел Сирии и Турции Богданов отметил:
Отметив, что он «поддерживает нормализацию межгосударственных отношений между Анкарой и Дамаском, равно как и с другими странами региона», замминистра МИД России сообщил:
Возможная встреча представителей Анкары и Дамаска стала предметом оживленных дискуссий в социальных сетях.
Журналист Мехмет Кыванч публикует следующий комментарий:
@Mehmet__Kivanc: «Есть романтики, которые думают, что Россия — это ленинская Россия, а время — это 1920-е годы. Повторяем, только диалог Анкары и Дамаска предотвратит раздел региона».
Заместитель председателя Демократической партии, ответственная за миграционную и социальную политику, Илай Аксой публикует следующий комментарий:
@ilay_aksoy: «Даже футбольные команды перед началом матча на стадионе скандировали «Мы против беженцев в стране!» ПСР должна серьезно отнестись к дискомфорту турецкого народа и немедленно установить официальный диалог с Дамаском. Следует начать работу по возвращению сирийцев на свою родину. Мы должны защищать Турцию, а не ЕС!»
Политолог, депутат Фейзи Ишбашаран публикует следующий комментарий:
@fyzisbsrn: «Эрдоган, Башар Асад ПОБЕДИЛ ТЕБЯ. Эрдоган заявил: «Нам нужно обеспечить дальнейшие шаги по Сирии на продвинутом уровне. У нас нет задачи победить или не победить Асада. Никогда нельзя прерывать политический диалог или дипломатию между государствами»… Интересно, а кто это заявлял: «Мы совершим пятничный намаз в Дамаске/мечети Омейядов?»
Политолог, проф. Мехмет Акиф Окур публикует следующий комментарий:
@MehmetAkifOkur: «РПК/ Отряды народной самообороны (YPG) активизировали свои атаки вдоль южных границ Турции и зоны безопасности. Группировка поддерживает контакты с Асадом, Россией и Ираном в районе проведения «Щита Евфрата». Дамаск для того, чтобы продвинуться в диалоге с Анкарой, должен остановить эти атаки или поддержать операцию Турции».
Пользователь по имени Фуркан публикует следующий комментарий:
@Frknwar: «Мевлют Чавушоглу о турецко-сирийском диалоге заявил: «Для установления диалога это не является обязательным, однако в чем заключается цель переговоров? Страну необходимо очистить от террористов, важна безопасность наших границ, важна территориальная целостность и политическая целостность Сирии».
Инженер Ибрахим Фишек публикует следующий комментарий:
@brahimFEK: «Решение возможно посредством диалога Анкары с Дамаском».
Журналист, публицист Казым Гюлечйюз публикует следующий комментарий:
@gulecyuzk: «Путин заявил: «Невозможно найти решение без налаживания диалога между Сирией и Турцией». Это ясно как божий день. Следующий шаг — начать действовать по вопросу Анкары — Дамаска. Не долог час, когда правительство, объявив предателями тех, кто говорит об этом внутри страны, сделает разворот на 180 градусов…»
На что пользователь по имени Бахаддин Явуз отвечает:
@bdyavuz: «Встречи Анкары с Дамаском и тесный и искренний диалог Анкары с Асадом имеют жизненно важное значение. Если Анкара будет инициировать это, с божьей помощью это испортит игру империалистических держав, от какого бы зла ни отвернулись — все будет во благо!»
Бывший посол и депутат Унал Чевикгёз публикует следующий комментарий:
@UnalCevikoz: «У нас что проблемы с пониманием и восприятием? Россия трактует Аданское соглашение как турецко-сирийский диалог. А наши — как ввод войск в Сирию… США предусматривают безопасную зону для сирийских курдов, а наши — воспринимают ее как свою. Как разрешить это противоречие?»