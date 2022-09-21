21 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Ариф Асалыоглу, , 17:44 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что он поддерживает идею встречи министров иностранных дел Турции и Сирии и может предоставить площадку для этой встречи в случае необходимости. Отвечая на вопрос о возможности встречи министров иностранных дел Сирии и Турции Богданов отметил:

Сирия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Конечно, мы считаем, что такая встреча была бы полезной. Здесь мы имеем в виду возобновление контактов. Пока эти контакты налажены только через министерства обороны и спецслужбы. Мы поддерживаем эти контакты и призываем стороны встретиться и найти точки соприкосновения по определенным позициям».

Отметив, что он «поддерживает нормализацию межгосударственных отношений между Анкарой и Дамаском, равно как и с другими странами региона», замминистра МИД России сообщил:

«Конечно, мы всегда готовы принять стороны (в Москве), если они того пожелают. На сегодняшний день мы организовали много встреч на разных уровнях и в разных форматах. Мы всегда готовы предложить свою помощь».

Михаил Богданов Council.gov.ru

Возможная встреча представителей Анкары и Дамаска стала предметом оживленных дискуссий в социальных сетях.

Журналист Мехмет Кыванч публикует следующий комментарий:

@Mehmet__Kivanc: «Есть романтики, которые думают, что Россия — это ленинская Россия, а время — это 1920-е годы. Повторяем, только диалог Анкары и Дамаска предотвратит раздел региона».

Заместитель председателя Демократической партии, ответственная за миграционную и социальную политику, Илай Аксой публикует следующий комментарий:

@ilay_aksoy: «Даже футбольные команды перед началом матча на стадионе скандировали «Мы против беженцев в стране!» ПСР должна серьезно отнестись к дискомфорту турецкого народа и немедленно установить официальный диалог с Дамаском. Следует начать работу по возвращению сирийцев на свою родину. Мы должны защищать Турцию, а не ЕС!»

Политолог, депутат Фейзи Ишбашаран публикует следующий комментарий:

@fyzisbsrn: «Эрдоган, Башар Асад ПОБЕДИЛ ТЕБЯ. Эрдоган заявил: «Нам нужно обеспечить дальнейшие шаги по Сирии на продвинутом уровне. У нас нет задачи победить или не победить Асада. Никогда нельзя прерывать политический диалог или дипломатию между государствами»… Интересно, а кто это заявлял: «Мы совершим пятничный намаз в Дамаске/мечети Омейядов?»

Башар Асад Официальное интернет-представительство президента России

Политолог, проф. Мехмет Акиф Окур публикует следующий комментарий:

@MehmetAkifOkur: «РПК/ Отряды народной самообороны (YPG) активизировали свои атаки вдоль южных границ Турции и зоны безопасности. Группировка поддерживает контакты с Асадом, Россией и Ираном в районе проведения «Щита Евфрата». Дамаск для того, чтобы продвинуться в диалоге с Анкарой, должен остановить эти атаки или поддержать операцию Турции».

Пользователь по имени Фуркан публикует следующий комментарий:

@Frknwar: «Мевлют Чавушоглу о турецко-сирийском диалоге заявил: «Для установления диалога это не является обязательным, однако в чем заключается цель переговоров? Страну необходимо очистить от террористов, важна безопасность наших границ, важна территориальная целостность и политическая целостность Сирии».

Мевлют Чавушоглу (сс) Preiss MSC

Инженер Ибрахим Фишек публикует следующий комментарий:

@brahimFEK: «Решение возможно посредством диалога Анкары с Дамаском».

Журналист, публицист Казым Гюлечйюз публикует следующий комментарий:

@gulecyuzk: «Путин заявил: «Невозможно найти решение без налаживания диалога между Сирией и Турцией». Это ясно как божий день. Следующий шаг — начать действовать по вопросу Анкары — Дамаска. Не долог час, когда правительство, объявив предателями тех, кто говорит об этом внутри страны, сделает разворот на 180 градусов…»

На что пользователь по имени Бахаддин Явуз отвечает:

@bdyavuz: «Встречи Анкары с Дамаском и тесный и искренний диалог Анкары с Асадом имеют жизненно важное значение. Если Анкара будет инициировать это, с божьей помощью это испортит игру империалистических держав, от какого бы зла ни отвернулись ​— все будет во благо!»

Бывший посол и депутат Унал Чевикгёз публикует следующий комментарий:

@UnalCevikoz: «У нас что проблемы с пониманием и восприятием? Россия трактует Аданское соглашение как турецко-сирийский диалог. А наши — как ввод войск в Сирию… США предусматривают безопасную зону для сирийских курдов, а наши — воспринимают ее как свою. Как разрешить это противоречие?»