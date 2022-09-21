21 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Александр Погожев, , 20:26 — REGNUM «Ждём!»… С этими словами вчера засыпал Донбасс. Террористы с территории б. УССР тревожили сон мирных граждан нескончаемыми обстрелами. Они остервенело стращают их и словно напоследок уничтожают инфраструктуру Донбасса, зная, что скоро придёт конец их безнаказанности.

В ожидании обращения президента Российской Федерации Владимира Путина Александр Погожев © ИА REGNUM

Донецк, как и весь мир, с утра прильнул к экранам телевизоров и своим смартфонам в ожидании волевого решения Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Владимировича Путина.

В ожидании обращения президента Российской Федерации Владимира Путина Александр Погожев © ИА REGNUM

Под звуки рвущихся снарядов город жил надеждой. Их ожидания оказались оправданными. Люди услышали то, чего ждали восемь с половиной лет, с 2014 года. Наконец они почувствовали себя русскими по-настоящему.

Донецк Александр Погожев © ИА REGNUM

Донецкий трамвай Александр Погожев © ИА REGNUM

Донецкий рынок Александр Погожев © ИА REGNUM

Флаг России на фасаде дома в Донецке Александр Погожев © ИА REGNUM

Флаг Донецкой Народной Республики Александр Погожев © ИА REGNUM

Донецкий рынок Александр Погожев © ИА REGNUM

Эмблема «Сделано в ДНР» Александр Погожев © ИА REGNUM

Донецкий рынок Александр Погожев © ИА REGNUM

Интервью с горожанами Александр Погожев © ИА REGNUM

Донецкая улочка Александр Погожев © ИА REGNUM

Житель Донецка Александр Погожев © ИА REGNUM

Коммунальная служба города Донецка всегда следит за порядком на улицах города Александр Погожев © ИА REGNUM

Улица Челюскинцев, Донецк Александр Погожев © ИА REGNUM

После прогулки по городу я зашёл к «Патриотам Новороссии», с которыми заблаговременно договорился о встрече. Зная, что я приду, они пригласили других журналистов из разных стран, пока мы общались, ребята подходили. На встрече присутствовал американский корреспондент Рассел Бентли, также известный как Техас, который открыто выражает свою солидарность и сочувствие жителям Донбасса.

Американский корреспондент Расселл Бентли (Техас) Александр Погожев © ИА REGNUM

Также присутствовали португальский журналист Бруно Карвальо и Алехандро Кирк из Венесуэлы. Для нас был накрыт стол, а участники организации были добродушны и гостеприимны.

Португальский журналист Бруно Карвальо и американский корреспондент Расселл Бентли (Техас) Александр Погожев © ИА REGNUM

Общественная организация «Патриоты Новороссии» им. Г. И. Калоева была создана в 2014 году. Куратором и наставником организации стал председатель северо-осетинского «Боевого братства России» Георгий Калоев. Будучи участником многих боевых действий, ветераном Афганистана, инвалидом 1-й группы, Калоев приехал из Северной Осетии отстаивать права жителей Донбасса.

Эмблема общественной организации «Патриоты Новороссии» Александр Погожев © ИА REGNUM

«Наша организация существует с ноября 2014 года. Мы здесь, мы никуда не уезжали. Все члены нашей организации — активные сторонники, патриоты не только Донбасса, той [б. УССР], которая когда-то была, но Бувы, сейчас её уже нет. Она исчезла 2 мая 2014 года с сожжением в Одессе мирных жителей. Теперь у нас один путь, одна страна — это Россия и воссоединение с ней. Да, боимся обстрелов, очень боимся, но выбор сделан, отступать мы не будем, вперёд!» — рассказала участница организации Альбина.

Альбина Александр Погожев © ИА REGNUM

Альбина и её дочь Анастасия рассказали о последних девяти годах в Донецке и своей деятельности.

«Мы вчера с радостью восприняли новость о референдуме. Это следующий этап воссоединения нашей республики с Россией», — сказала Альбина.

«Когда-то это была Малороссия, Новороссия. Каким будет название — неважно, важно объединение и единение», — добавила женщина.

Настя, дочь Альбины Александр Погожев © ИА REGNUM

После беседы нас пригласили за стол, отпраздновать вместе с ними православный праздник Рождества Пресвятой Богородицы.

«Сегодня, накануне великого православного праздника Рождества Пресвятой Богородицы, мы снова рождаемся, здесь у нас, в Донбассе. Донбасс снова в составе великой империи, великой страны. За нами будущее, теперь только созидать, побеждать и рожать детей. Я выражаю мнение очень большого количества людей, которые безмерно рады».

Иконы Александр Погожев © ИА REGNUM

К огромному сожалению, мы не могли остаться, сказать по правде, ни у кого не лез кусок в горло в минуты, когда Донецк подвергается обстрелам и гибнут мирные люди.

«Помним. Гордимся. Скорбим». Георгий Калоев был куратором и наставником организации «Патриоты Новороссии» Александр Погожев © ИА REGNUM

Настя показывает трофейное противотанковое оружие Александр Погожев © ИА REGNUM

Мы помянули павших за свободу Донбасса, вспомнили добрым словом всех, кто годами борьбы приближал этот день референдума. Пожелав друг другу здоровья и мирного неба над головой, мы разошлись. В эти минуты обстрелы города не прекращались. Несмотря на то, что все люди боятся усиление обстрелов, по ним было заметно, что они рады и всей душой надеются на лучшее.