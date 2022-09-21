Волгоград, 21 сентября, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Заседание призывной комиссии по частичной мобилизации провёл 21 сентября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает пресс-служба администрации региона.

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В рамках исполнения указа президента РФ прошло совещание с руководителями военных и силовых ведомств.

Как сообщало ИА REGNUM, призывная комиссия будет работать под руководством губернатора Волгоградской области.