Новокузнецк, Кемеровская область, 21 сентября, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Частичная мобилизация в России — необходимая и давно назревшая мера. Такое мнение ИА REGNUM высказал политолог из Новокузнецка Андрей Полухин.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Как было сказано, мы воюем не с ВСУ, а с коллективным Западом. Для победы тут нужны иные силы и ресурсы, — подчеркнул Полухин. — Мы не можем проиграть. Иначе сбудутся планы Запада по расколу страны на враждебные и нищие анклавы. Если Запад пойдёт на эскалацию, это будет очередная Отечественная война нашего народа, о чем намекнул президент. Для нас это ещё освобождение и возвращение на свои исторические рубежи».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил журналистам, что в настоящий момент ВСУ исчерпали запасы советского вооружения и «мы на сегодняшний день воюем уже не столько с ВСУ, сколько с коллективным Западом».

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