Курган, , 17:37 — REGNUM Правительство Курганской области, органы исполнительной власти и местного самоуправления переходят на усиленный режим работы. Идёт совместная работа с военным комиссариатом по обеспечению содействия в проведении частичной мобилизации, объявленной президентом, написал в своём телеграм-канале глава Зауралья Вадим Шумков.

Администрации города Кургана поставлена задача проанализировать потребность в создании специальных групп в детсадах с более длительным сроком работы для детей сотрудников оборонных предприятий, родители которых работают по линии гособоронзаказа.

«Руководством страны принято непростое, но взвешенное и необходимое для защиты нашей страны решение. В этой связи нам всем как никогда важно сплотиться для того, чтобы выполнить задачи по защите Родины. Оставив дрязги и противоречия, иные малозначимые и маловажные, но беспокоящие людей вопросы», — отметил губернатор Курганской области.

Вадим Шумков отметил, что все службы и структуры жизнеобеспечения, экономики и социальной сферы в регионе работают в стабильном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 сентября 2022 года указом президента России Владимира Путина в стране объявлена частичная мобилизация военных запаса. Призыву подлежит около 300 тысяч резервистов.

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