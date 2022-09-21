Нижний Новгород, , 17:36 — REGNUM Проверку соблюдения законодательства о безопасности судоходства начали в связи с транспортным происшествием в акватории Волги на шлюзе № 15 вблизи Городца. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Теплоход «Илья Муромец» пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры

По предварительным данным, теплоход «Илья Муромец», который шел без пассажиров по маршруту Москва — Кирельское, при заходе в камеру шлюза № 15 повредил переходной мостик верхних ремонтных ворот. Теплоход получил вмятину в носовой части корпуса.

В результате происшествия никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло. Камера шлюза работает в штатном режиме, судоходство не нарушено.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. В случае наличия оснований будут применены меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа на Волге в районе города Кстово произошло столкновение судна WINBOAT 47 с лодкой ПВХ «Фрегат». 66-летний водитель лодки получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в реанимацию Нижегородской областной больницы имени Семашко.

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