Москва, 21 сентября, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Геноцидом в открытой форме назвал рассмотрение в парламенте Латвии закона о запрете русского языка научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин, передаёт корреспондент ИА REGNUM 21 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Запрет на русский язык

«Геноцид в открытой форме. В Латвии 40% русскоязычных. Чем это как не войной против собственного народа назвать? Рига ошибается. Она выступает не против России. А против своих же граждан. Чего они ждут? Народной ласки и доверия? Нет. Протестов. Как в Бельгии, Германии и других странах», — отметил собеседник ИА REGNUM.

Напомним, что комиссия парламента Сейма Латвии по правовым вопросам 21 сентября утвердила для рассмотрения в первом чтении законопроект об обеспечении статуса латышского языка как единственного языка.