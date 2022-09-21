Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Встречу на полях ГА ООН начал российский министр иностранных дел Сергей Лавров с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Переговоры проходят 21 сентября в Нью-Йорке в закрытом режиме.

Сергей Лавров

Добавим, что встреча с главой МАГАТЭ проходит на фоне недавнего заявления этой организации, полного претензий к России по Запорожской АЭС (территория б. УССР).

Гросси лично принял участие в поездке на этот атомный объект и видел, что станцию обстреливают ВСУ, а российские силовики — напротив, охраняют её и защищают от обстрелов.