Тверь, 21 сентября 2022, 17:34 — REGNUM Задачи в целях исполнения указа президента России о частичной мобилизации поставил губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября в пресс-службе правительства региона. Губернатор провёл совещание с участием руководителей военных и силовых структур, членов правительства области.
Также правительством региона принято решение о выделении дополнительных средств на экипирование добровольцев, входящих в состав танкового батальона Тверской области.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации.