Тверь, 21 сентября, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Задачи в целях исполнения указа президента России о частичной мобилизации поставил губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября в пресс-службе правительства региона. Губернатор провёл совещание с участием руководителей военных и силовых структур, членов правительства области.

Пресс-служба правительства Тверской области Игорь Руденя

«Важно, что мы все — граждане России — поддерживаем решение нашего президента. Сегодня мы приступаем к выполнению поставленной задачи по частичной мобилизации. В указе обозначены категории граждан, подлежащих мобилизации. Для них установлена заработная плата на уровне военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Сформирован план по частичной мобилизации, в соответствии с которыми будут предприниматься слаженные действия всех структур», — сказал глава региона.

Также правительством региона принято решение о выделении дополнительных средств на экипирование добровольцев, входящих в состав танкового батальона Тверской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации.