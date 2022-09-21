Оренбург, 21 сентября, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер возглавил региональную комиссию по мобилизации. Об этом он сообщил 21 сентября на оперативном совещании по вопросам, связанным с поручениями президента России Владимира Путина.

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«Президент России чётко сформулировал цели и параметры объявленной частичной мобилизации. Оренбургская область приступила к реализации поставленной задачи. В сжатые сроки будут проведены все организационные мероприятия. Муниципальные призывные комиссии по мобилизации должны работать в ежедневном режиме до полного выполнения плана по мобилизации. Областную комиссию по мобилизации я возглавляю лично, все алгоритмы отработаны и запущены», — сказал губернатор.

По его поручению подготовлен список предприятий, которые уже работают по оборонному заказу. Сотрудники этих предприятий не будут подлежать мобилизации.

«Гособоронзаказ должен исполняться в полном объёме и в установленные сроки. Более того, необходимо укреплять экономический потенциал для работы в новых условиях», — подчеркнул Денис Паслер.

Стоит отметить, в Оренбургской области, как и по всей стране, действуют региональные меры поддержки военнослужащих и их семей. Так как резервисты по условиям службы приравнены к контрактникам, соответственно, денежные выплаты и социальные гарантии распространяются и на них. Кроме того, подготовлен проект постановления правительства региона о расширении перечня получателей мер региональной поддержки. Его рассмотрят на ближайшем заседании правительства.