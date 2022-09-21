Нижнекамск, Татарстан, 21 сентября, 2022, 17:33 — ИА Регнум. В одном из детских садов поселка Камские Поляны воспитателя подозревают в применении насилия в отношении ребенка. О происшествии сообщалось в соцсетях. Следователи организовали проверку, передает следственное управление СКР по РТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовный кодекс Российской Федерации

Установлено, что инцидент произошел 20 сентября. На прогулке воспитатель нанесла несколько ударов руками двухлетней девочке. По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Как сообщало ИА REGNUM, жительница столицы Еврейской АО пожаловалась в полицию на то, что ее шестилетнему ребенку няня детского сада разбила губу.

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