Новосибирск, 21 сентября 2022, 17:30 — REGNUM В Новосибирской области готовы сформировать новые именные батальоны для участия в специальной военной операции. Об этом в прямом эфире телеканала ОТС заявил губернатор региона Андрей Травников.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников
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«Если будет поставлена задача сформировать ещё один или два батальона от Новосибирской области, мы, конечно, к выполнению этой задачи приступим», — сказал он.

Он уточнил, что в августе такой батальон был сформирован. Он отправлен на полигон для боевого слаживания. При этом часть добровольцев уже принимает участвует в спецоперации.

Стоит отметить, что это заявление Травников сделал ещё до того, как президент России Владимир Путин сообщил о частичной мобилизации.