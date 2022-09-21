Новосибирск, , 17:30 — REGNUM В Новосибирской области готовы сформировать новые именные батальоны для участия в специальной военной операции. Об этом в прямом эфире телеканала ОТС заявил губернатор региона Андрей Травников.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников Nso.ru

«Если будет поставлена задача сформировать ещё один или два батальона от Новосибирской области, мы, конечно, к выполнению этой задачи приступим», — сказал он.

Он уточнил, что в августе такой батальон был сформирован. Он отправлен на полигон для боевого слаживания. При этом часть добровольцев уже принимает участвует в спецоперации.

Стоит отметить, что это заявление Травников сделал ещё до того, как президент России Владимир Путин сообщил о частичной мобилизации.