Нальчик, 21 сентября 2022, 17:29 — REGNUM Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков поддержал решение президента РФ Владимира Путина об объявлении частичной мобилизации. Он отметил, что республика выполнит задачи по мобилизации, поставленные перед субъектами РФ.

Казбек Коков
Казбек Коков
Glava.kbr.ru
«Кабардино-Балкария в полной мере реализует поставленные указом перед регионами задачи», — написал Коков в своем телеграм-канале.

По словам главы Кабардино-Балкарии, указ о мобилизации подписан в преддверии референдумов о вхождении в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Жители этих регионов многие годы терпят »ничем не оправданный жесточайший геноцид со стороны националистического киевского режима».

Решение о мобилизации в ряды ВС РФ — это необходимая мера, которая требуется в настоящее время для защиты независимости нашей страны, считает глава КБР.

«Наша задача сейчас — сплотиться перед всеобщей угрозой и дать адекватный ответ, чтобы раз и навсегда прекратить попытки нацистов и недружественных стран реализовать свои агрессивные захватнические планы в отношении нашей страны», — подчеркнул Коков.