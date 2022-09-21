Нальчик, , 17:29 — REGNUM Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков поддержал решение президента РФ Владимира Путина об объявлении частичной мобилизации. Он отметил, что республика выполнит задачи по мобилизации, поставленные перед субъектами РФ.

Казбек Коков Glava.kbr.ru

«Кабардино-Балкария в полной мере реализует поставленные указом перед регионами задачи», — написал Коков в своем телеграм-канале.

По словам главы Кабардино-Балкарии, указ о мобилизации подписан в преддверии референдумов о вхождении в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Жители этих регионов многие годы терпят »ничем не оправданный жесточайший геноцид со стороны националистического киевского режима».

Решение о мобилизации в ряды ВС РФ — это необходимая мера, которая требуется в настоящее время для защиты независимости нашей страны, считает глава КБР.