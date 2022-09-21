Анкара, 21 сентября 2022, 17:28 — REGNUM В Турции потерпел катастрофу принадлежащий России пожарный вертолёт, сообщает 21 сентября портал Sondakika.com.
По предварительным данным, в результате авиакатастрофы погиб один человек, еще четверо пострадали.
«Принадлежащий России пожарный вертолет, вылетевший для тушения пожара в Мармарисе, потерпел крушение в Денизли. Один человек погиб, четверо получили ранения», — сообщает портал.
Сообщение снабжено фотографиями с места крушения, на которых видна надпись на вертолёте «Vladivostok Avia».
Информация уточняется.
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