Чикаго, США, 21 сентября, 2022, 17:32 — ИА Регнум. В результате взрыва в Чикаго восемь человек попали в больницу, трое из них находятся в тяжелом или критическом состоянии, сообщает 21 сентября Reuters со ссылкой на пожарную службу города.

mikegi Взрыв

Взрыв произошел на верхнем этаже четырехэтажного кирпичного дома старой постройки. Обломками и осколками стекла повреждены припаркованные рядом автомобили.

При этом причины взрыва установить пока не удалось.

Предполагается, что пожарные спасли всех, кто застрял в обрушившемся здании, состоящего примерно из 35 блоков, сообщил ранее телеканал NBC News со ссылкой на заместителя комиссара пожарной охраны Марка Фермана.