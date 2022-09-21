Астрахань, 21 сентября, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Оперативное заседание призывной комиссии по мобилизации граждан состоялось 21 сентября, в первый день частичной мобилизации, в Астрахани, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

«Сегодня Верховный главнокомандующий РФ Владимир Владимирович Путин объявил о частичной мобилизации. Исходя из поставленных задач, региональной комиссией в кратчайшие сроки будут предприняты необходимые меры для проведения частичной мобилизации. Ключевыми процессами на данном этапе станут оповещение и сбор целевых категорий военнослужащих и проведение их медицинского освидетельствования военно-врачебными комиссиями», — написал глава региона.

Он уточнил, что в первую очередь призваны будут наиболее подготовленные военнослужащие запаса, проходившие ранее военную службу и имеющие боевой опыт. Об отправке срочников речи не идёт.

Вместе с тем, уточнил Бабушкин, с 24 февраля из Астраханской области в зону спецоперации отправились 240 человек. 21 сентября, в первый день объявления частичной мобилизации, в областной комиссариат добровольно обратились 15 астраханцев.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 сентября, президент Владимир Путин подписал указ о проведении частичной мобилизации в России.