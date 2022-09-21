Аша, Челябинская область, 21 сентября 2022, 17:23 — REGNUM Челябинский областной суд оставил в СИЗО заместителя главы администрации Ашинского муниципального района, обвиняемого в десяти эпизодах получения взяток. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Мера пресечения будет действовать по 27 сентября. Ранее её избрал местный суд. Защита подала апелляцию. Однако облсуд оставил её без удовлетворения.
По данным следователей, взятки передавались за помощь с заключением муниципального контракта на приобретение жилья для детей-сирот. Чиновника задержали в декабре и поместили в СИЗО.