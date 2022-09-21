Аша, Челябинская область, , 17:23 — REGNUM Челябинский областной суд оставил в СИЗО заместителя главы администрации Ашинского муниципального района, обвиняемого в десяти эпизодах получения взяток. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд Иван Шилов, ИА REGNUM

Мера пресечения будет действовать по 27 сентября. Ранее её избрал местный суд. Защита подала апелляцию. Однако облсуд оставил её без удовлетворения.

По данным следователей, взятки передавались за помощь с заключением муниципального контракта на приобретение жилья для детей-сирот. Чиновника задержали в декабре и поместили в СИЗО.