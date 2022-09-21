Баткен, Киргизия, , 17:22 — REGNUM О двух выстрелах со стороны Таджикистана вблизи киргизско-таджикской границы сообщает 21 сентября Погранслужба госкомитета нацбезопасности Киргизии.

Таджикистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Назвав обстановку на границе «напряжённой», служба уточнила, что в течение получаса — 18:20 до 18:50 (время местное) «были слышны два одиночных выстрела на территории Республики Таджикистан напротив села Достук Баткенского района».

При этом слухи о том, что в Лейлекском районе Баткенской области Киргизии якобы были обстреляны гражданские автомобили в селе Максат и произошла стрельба в селе Достук, в погранслужбе назвали не соответствующими действительности.

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