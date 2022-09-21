Таллин, , 17:19 — REGNUM Предложение входящей в правительство Эстонии партии Isamaa запретить гражданам России и Белоруссии голосовать на местных муниципальных выборах, уже поддержанное правящей Реформистской партией, противоречит Основному закону страны, то есть Конституции.

Эстония ChaozChris

Об этом известный публицист руской Эстонии, главный редактор портала stolitsa. ee Александр Чаплыгин написал в своем комментарии в соцсетях.

«Этот проект плох во всех отношениях. Прежде всего, он прямо противоречит действующей Конституции, и здесь даже нечего обсуждать. То есть для того, чтобы лишить граждан третьих стран избирательного права, парламенту придется менять Основной закон. Менять, как вы понимаете, не в сторону расширения демократических свобод», — сообщил Чаплыгин.

Кроме того, отмечает он, новый проект носит все черты дискриминации по национальному признаку, так как политики не скрывают, что ограничения коснутся прежде всего граждан Белоруссии и России, то есть русских и белорусов. «И это тоже противоречит Основному закону, прямо запрещающему любое проявление подобной дискриминации», — написал публицист.

Довод, что участие граждан России и Белоруссии в муниципальных выборах угрожает безопасности государства, не выдерживает никакой критики, добавил Чаплыгин: «Муниципалитеты в Эстонии не занимаются вопросами государственной безопасности. В их ведении — исключительно хозяйственные вопросы, никак не касающиеся государственной политики».

По мнению Чаплыгина, цель ного закона ясна — это смена власти в Таллине и других «русских» городах, где большая часть жителей — неграждане или граждане РФ и Белоруссии.

«Это вообще откровенный цинизм. Эти политики готовы рискнуть гражданским миром ради того, чтобы пробиться к власти. И потом, в той же Нарве без граждан России в выборах будет участвовать абсолютное меньшинство», — констатирует эстонский публицист.

Он добавил, что лишение граждан третьих стран избирательного права — шаг в сторону от демократии. Скорее, это признак тоталитаризма, когда власть вообще не учитывает прав и интересов значительной части общества.

Чаплыгин так завершает свой комментарий: «Если законопроект будет принят, мы проснемся в другом государстве, и это государство не будет демократией XXI века».