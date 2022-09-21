Москва, , 17:24 — REGNUM Западные страны своей санкционной политикой оказали России услугу, мотивировав её на развитие собственного интеллектуального продукта, заявил 21 сентября российский президент Владимир Путин на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнёрами.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он отметил, что ранее взамен собственного развития культивировалось «почивание» на минеральных ресурсах.

«Наши недоброжелатели даже не понимают, что они сделали, они вынудили нас, ленивых и почивающих на лаврах минеральных ресурсов, заняться развитием своего собственного интеллектуального продукта», — сказал Путин.

При этом российский лидер призвал не допускать сбоев в собственном развитии.

Ранее Путин подчеркнул необходимость разработки российских двигателей для гражданского авиастроения.

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