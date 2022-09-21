Москва, 21 сентября, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Западные страны своей санкционной политикой оказали России услугу, мотивировав её на развитие собственного интеллектуального продукта, заявил 21 сентября российский президент Владимир Путин на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнёрами.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Он отметил, что ранее взамен собственного развития культивировалось «почивание» на минеральных ресурсах.

«Наши недоброжелатели даже не понимают, что они сделали, они вынудили нас, ленивых и почивающих на лаврах минеральных ресурсов, заняться развитием своего собственного интеллектуального продукта», — сказал Путин.

При этом российский лидер призвал не допускать сбоев в собственном развитии.

Ранее Путин подчеркнул необходимость разработки российских двигателей для гражданского авиастроения.