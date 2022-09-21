Путин назвал санкции Запада услугой и толчком к развитию
Москва, 21 сентября, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Западные страны своей санкционной политикой оказали России услугу, мотивировав её на развитие собственного интеллектуального продукта, заявил 21 сентября российский президент Владимир Путин на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнёрами.
Он отметил, что ранее взамен собственного развития культивировалось «почивание» на минеральных ресурсах.
«Наши недоброжелатели даже не понимают, что они сделали, они вынудили нас, ленивых и почивающих на лаврах минеральных ресурсов, заняться развитием своего собственного интеллектуального продукта», — сказал Путин.
При этом российский лидер призвал не допускать сбоев в собственном развитии.
Ранее Путин подчеркнул необходимость разработки российских двигателей для гражданского авиастроения.