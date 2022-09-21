Москва, 21 сентября, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Русский солдат на территории б. УССР воюет с «авангардом Запада», чтобы спасти мир от безумцев, написал в своем телеграм-канале 21 сентября военкор Владлен Татарский (Максим Фомин).

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

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Нынешний Запад кардинально отличается от того, чем некогда являлся, отметил военкор:

«Раньше Европа была для России образцом трудолюбия, законности и порядка, основанного на христианских ценностях. Америка была символом здравого духа предпринимательства, практичности, христианства и страной героев-одиночек. Сейчас Запад сам отказался от своих ценностей».

Запад пытается навязать России чужую для нас и противоестественную идеологию, подчеркнул Татарский: «Для нас свобода — это возможность не грешить, не предавать и любить. Для них — закатывать истерики по поводу гендера и убивать несогласных».

Россия уже неоднократно спасала мир от безумцев, пришло время повторить этот подвиг предков, отметил Татарский.