Байден выделит $2,9 млрд на решение продовольственных проблем в мире
Вашингтон, 21 сентября, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден во время выступления 21 сентября на Генеральной Ассамблее ООН планирует объявить о выделении дополнительных $2,9 миллиардов на решение проблем продовольствия в мире, сообщает Белый дом.
The White House
Джо Байден
Ранее в этом году США выделили $6,9 миллиарда на финансирование продовольственной безопасности, напомнили в Белом доме.
Ожидается, что во время своего выступления Байден также прокомментирует специальную военную операцию России на территории бывш. УССР, а также частичную мобилизацию в России.