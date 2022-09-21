Вашингтон, 21 сентября, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден во время выступления 21 сентября на Генеральной Ассамблее ООН планирует объявить о выделении дополнительных $2,9 миллиардов на решение проблем продовольствия в мире, сообщает Белый дом.

The White House Джо Байден

Ранее в этом году США выделили $6,9 миллиарда на финансирование продовольственной безопасности, напомнили в Белом доме.

Ожидается, что во время своего выступления Байден также прокомментирует специальную военную операцию России на территории бывш. УССР, а также частичную мобилизацию в России.