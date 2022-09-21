Севастополь, 21 сентября, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Часть беспилотного летательного аппарата уничтожена в районе Солдатского пляжа Севастополя, сообщил журналистам 21 сентября губернатор Михаил Развожаев.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Сегодня там была обнаружена часть водоплавающего беспилотного аппарата. После обследования, специалисты уничтожили его. Из-за этого многие слышали взрыв. Никакой опасности нет», — сообщил губернатор.

Ранее в соцсетях жители и гости Севастополя сообщали о громком взрыве и делились фотографиями.