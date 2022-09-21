21 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что председатель КНР Си Цзиньпин призвал военнослужащих Китая сосредоточиться на подготовке к военным действиям.

Мирослава Романенко, , 17:20 — REGNUM Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин призвал военнослужащих Китая сконцентрироваться на подготовке к военным действиям. Соответствующее заявление, как сообщает «Синьхуа», китайский лидер сделал 21 сентября в ходе конференции по национальной обороне и военной реформе.

Китай. Оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

«Необходимо добросовестно обобщать и применять успешный опыт реформ, владеть новой ситуацией и понимать требования задач, сфокусироваться на подготовке к войнам, а также иметь мужество исследовать и вводить новшества», — сказал он.

Читайте также: Си Цзиньпин призвал военных сфокусироваться на подготовке к войнам

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения задались вопросом, не задумали ли в Китае «открыть второй фронт». Иные считают, что не стоит особо рассчитывать на Китай в плане «открытия второго фронта».

«Когда уже начнут? США пришлось бы разрываться на два фронта», — отреагировала Zемфира.

«Вот и пусть отправят часть в российскую армию для стажировки на [территории б. УССР]. Им ведь нужен боевой опыт», — призвал Серега.

«Они откроют второй фронт. Это то, чего нам очень не хватает!» — ответил ему Netname.

Армия Китая Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Откроют, куда денутся? Тайвань сам по себе не вернется, только военным путем. Наверное, они просто ждут, когда мы начнем уже реально побеждать на всех фронтах и бросятся добивать гегемона», — предположила Olga.

«Привет Тайваню?» — спросил Serg.

«К нам! На практические занятия!» — добавил Фома Ф.

«Если откроет второй фронт, то это будет хорошо! Про [б. УССР] забудут, перестанут отправлять оружие. Но что-то как-то затянулось его вторжение на Тайвань», — отметил один из участников обсуждения.

«Напряженность растет», — отметила Наталья Х.

«Китай не та страна, которая будет воевать, особо надеяться на них не нужно…» — пишет Ян П.

«Против двух больших держав США не потянут. Долларами проблему засыпать не получится. Крякнут», — отметил Maxim K.

«Так поэтому американцы и мечтают столкнуть лбами Россию и Китай», — ответил ему (Maxim K.) alekZz.

«Ну пока что вроде так себе у них это получается. Столкнули на одну дорогу в результате. Дальше посмотрим…» — ответил ему (alekZz) Maxim K.

«Давай, Си. Отвлеки Америку!» — отреагировала Елена.

«Видимо, на [саммите] ШОС всё-таки договорились о нужном», — отметил Рома Ш.

«Походу, в Самарканде не про торговлю переговаривались», — также предположил Михаил.

«Дай Бог, чтобы и Китай впрягся! Но лучше всего, чтобы ничего серьезного не началось», — отреагировал Константин Д.

«Посмеемся, когда США сольются! Они же пяткой в грудь себя лупят, типа будут воевать за Тайвань!» — добавила Татьяна.

«Открытие второго фронта для наших бывших партнеров?» — задумалась Viktoriya.

«Мне кажется, что Си и Путин ввели в действие какой-то план… Или его очередной этап… Не зря они в Самарканде встретились. Индия с Ираном, скорее всего, тоже в игре, но пока в режиме страхующих или ожидающих», — подытожил Alexander G.