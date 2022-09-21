Грозный, 21 сентября 2022, 17:14 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал так называемых защитников чеченцев, выехавших в Европу и оттуда пытающихся поучать жителей республики, как им жить и за что бороться, попробовать отобрать право защищать Россию. Бросившие Чечню в трудные годы и выехавшие за границу, по сути они являются продажными трусами, заметил чеченский лидер.
Кадыров назвал призывающих к «европеизации» чеченцев трусами, «некогда сбежавшими из родной республики и бросившими её в самый тяжелый период». Они продались «за так называемые права ЛГБТ и так называемую «свободу европейского слова», которая зачастую заканчивается оскорблениями в адрес мусульманских ценностей.
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