Грозный, 21 сентября, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал так называемых защитников чеченцев, выехавших в Европу и оттуда пытающихся поучать жителей республики, как им жить и за что бороться, попробовать отобрать право защищать Россию. Бросившие Чечню в трудные годы и выехавшие за границу, по сути они являются продажными трусами, заметил чеченский лидер.

Иван Шилов ИА REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров

«Мы, чеченцы, свободный народ в России. Мы сами решили быть в её составе. Сами решили её защищать. Придите и попробуйте забрать у нас это право, если у вас осталось хоть что-то мужское!» — призвал Кадыров выходцев из республики, проживающих за рубежом и ратующим за псевдоправа чеченцев.

Кадыров назвал призывающих к «европеизации» чеченцев трусами, «некогда сбежавшими из родной республики и бросившими её в самый тяжелый период». Они продались «за так называемые права ЛГБТ и так называемую «свободу европейского слова», которая зачастую заканчивается оскорблениями в адрес мусульманских ценностей.