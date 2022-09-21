Кадыров напомнил защитникам чеченцев, что Чечня сама решила быть с Россией
Грозный, 21 сентября, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал так называемых защитников чеченцев, выехавших в Европу и оттуда пытающихся поучать жителей республики, как им жить и за что бороться, попробовать отобрать право защищать Россию. Бросившие Чечню в трудные годы и выехавшие за границу, по сути они являются продажными трусами, заметил чеченский лидер.
Иван Шилов ИА REGNUM
Глава Чечни Рамзан Кадыров
«Мы, чеченцы, свободный народ в России. Мы сами решили быть в её составе. Сами решили её защищать. Придите и попробуйте забрать у нас это право, если у вас осталось хоть что-то мужское!» — призвал Кадыров выходцев из республики, проживающих за рубежом и ратующим за псевдоправа чеченцев.
Кадыров назвал призывающих к «европеизации» чеченцев трусами, «некогда сбежавшими из родной республики и бросившими её в самый тяжелый период». Они продались «за так называемые права ЛГБТ и так называемую «свободу европейского слова», которая зачастую заканчивается оскорблениями в адрес мусульманских ценностей.
«Чеченская Республика — неотъемлемая часть неделимой Российской Федерации. И как бы беглых преступников это ни нервировало, и как бы их ни спонсировал Запад, и как бы им ни промывали мозги пентагоновские психологи, именно так и будет», — заявил Кадыров.