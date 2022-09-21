Казань, 21 сентября 2022, 17:19 — REGNUM В международном аэропорту «Казань» 21 сентября приземлился борт с делагацией из Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарии.
Глава РТ Рустам Минниханов встретил премьер-министра Белоруссии Романа Головченко. Делегация союзного государства прибыла в Татарию с двухдневным визитом, где планирует ознакомиться с экономическим и инновационным потенциалом РТ, а также принять участие в бизнес-форуме «Татарстан-Беларусь».
Основной частью деловой программы станет двусторонняя встреча Минниханова и Головченко в Казанском кремле, а затем запланированы переговоры в расширенном составе.
Ранее ИА REGNUM передавало, сотрудничество с Россией сейчас имеет особое значение для Белоруссии с точки зрения наращивания экспорта. Важная роль в этом принадлежит российским регионам, заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко.
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