Казань, , 17:19 — REGNUM В международном аэропорту «Казань» 21 сентября приземлился борт с делагацией из Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарии.

Визит делегации из Белоруссии в Татарию Tatarstan.ru

Глава РТ Рустам Минниханов встретил премьер-министра Белоруссии Романа Головченко. Делегация союзного государства прибыла в Татарию с двухдневным визитом, где планирует ознакомиться с экономическим и инновационным потенциалом РТ, а также принять участие в бизнес-форуме «Татарстан-Беларусь».

Основной частью деловой программы станет двусторонняя встреча Минниханова и Головченко в Казанском кремле, а затем запланированы переговоры в расширенном составе.

Ранее ИА REGNUM передавало, сотрудничество с Россией сейчас имеет особое значение для Белоруссии с точки зрения наращивания экспорта. Важная роль в этом принадлежит российским регионам, заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко.

Читайте также: Премьер Белоруссии отметил важность наращивания экспорта в Россию