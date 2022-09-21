Санкт-Петербург, , 17:14 — REGNUM В Ленинградской области комиссия по частичной мобилизации уточняет списки лиц, которые подлежат отправке на воинскую службу. Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе администрации региона.

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По распоряжению губернатора области Александра Дрозденко в регионе собрали призывную комиссию по частичной мобилизации.

«Главам администраций районов и городского округа дано поручение о создании соответствующих муниципальных комиссий», — сказано в сообщении.

Напомним, что главой призывной комиссии стал губернатор Александр Дрозденко, а его заместителем назначен вице-губернатор Ленобласти по безопасности, генерал-майор полиции Михаил Ильин.

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