Калуга, 21 сентября 2022, 17:24 — REGNUM Около 20 тонн картофеля отправил из Калуги в Белгородскую область на пункт питания для участников специальной военной операции депутат областного парламента Сослан Такаев совместно с коллегами-депутатами и региональным министерством конкурентной политики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Законодательного собрания Калужской области,
Ранее ИА REGNUM со ссылкой на депутата областного парламента Геннадия Новосельцева, сообщило, что, в Калужской области установили дополнительные социальные гарантии военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и на территории бывш. УССР.
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