Калуга, , 17:24 — REGNUM Около 20 тонн картофеля отправил из Калуги в Белгородскую область на пункт питания для участников специальной военной операции депутат областного парламента Сослан Такаев совместно с коллегами-депутатами и региональным министерством конкурентной политики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Законодательного собрания Калужской области,

20 тонн картофеля отправили калужане в Белгородскую область на пункт питания для участников специальной военной операции Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области

«Груз доставят военнослужащим. Они сами обратились за поддержкой к губернатору Владиславу Шапше на встрече, которая состоялась в пункте питания для участников спецоперации, организованном в Белгороде Отправлять гуманитарные грузы бойцам будут на постоянной основе», — отметил Сослан Такаев.

Ранее ИА REGNUM со ссылкой на депутата областного парламента Геннадия Новосельцева, сообщило, что, в Калужской области установили дополнительные социальные гарантии военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и на территории бывш. УССР.

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