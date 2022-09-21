Рига, , 17:09 — REGNUM Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич объявил, что в целях безопасности его страна не будет выдавать гуманитарные или другие виды виз гражданам России, уклоняющимся от мобилизации. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

Виза Spasemstranu.com

Он также заявил, что не изменит введенные с 19 сентября 2022 года ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами.

Также Ринкевич поспешил успокоить жителей Латвии. По его словам, уровень военной угрозы для страны все еще низкий. «Однако Латвия будет консультироваться с союзниками и партнерами о совместных действиях в контексте мобилизации, начатой Россией», — отметил глава внешнеполитического ведомства Латвии.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. Министр обороны РФ Сергей Шойгу после объявления в стране частичной мобилизации перечислил категории граждан, которые будут призываться.