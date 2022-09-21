Вашингтон, 21 сентября, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Китайская соцсеть TikTok начнёт проверять аккаунты на принадлежность к государственным ведомствам, политикам и политическим партиям США, а также запретит видео, направленные на сбор средств для предвыборных кампаний, сообщает 21 сентября Reuters.

Solen Feyissa TikTok

TikTok, принадлежащая китайской компании ByteDance, а также ряд других социальных медиа-платформ пытаются пресечь распространение политической дезинформации в преддверии промежуточных выборов в США. Ранее законодатели много раз критиковали соцсети за распространение политически ангажированной информации.

При этом TikTok уже давно находится под пристальным вниманием американских законодателей, которые подозревают компанию в краже данных пользователей. Однако на фоне критики компания стремится сохранить свой имидж развлекательной соцсети с танцевальными видео и комедийными роликами. Платформа с 2019 года запрещает политическую рекламу.