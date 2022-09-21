Симферополь, , 17:08 — REGNUM Игры закончились, фашизм подлежит полному искоренению. Об этом, комментируя решение о начале частичной мобилизации, заявил 21 сентября корреспонденту ИА REGNUM председатель крымского регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Степан Кискин.

Специальная военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Полностью поддерживаю решение нашего президента об объявлении частичной мобилизации в РФ. Однако, считаю, что этого недостаточно для окончательного решения данного вопроса. Мы в лице [киевского] фашизма имеем дело со всей западной Европой и США, а это, как ни крути, добрая половина мира. Поэтому необходимо заявить всем нашим недругам, что, при дальнейшем финансировании и оказании военной помощи фашистскому режиму на [территории бывш. УССР], они фактически становятся участниками боевых действий и подлежат уничтожению наравне с бандеровскими формированиями в любой точке мира», — считает собеседник агентства.

«Игры закончились, фашизм, каким бы он приторным и изворотливым не был, подлежит однозначно полному искоренению. Россия — это всегда антипод фашизма! Правда истории на нашей стороне и победа всегда будет только за нами!» — подчеркнул Степан Кискин.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 сентября указом президента России Владимира Путина в стране объявлена частичная мобилизация. Призыву подлежит около 300 тысяч резервистов.