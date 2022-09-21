Бишкек, , 17:06 — REGNUM Граждане Узбекистана пытались вывезти из Киргизии золотые украшения стоимостью свыше 17,3 млн сомов (более 13,1 млн рублей), не задекларировав их на таможне. Об этом сообщает пресс-центр таможенной службы республики.

Контрабанда Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». Реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР

Сотрудники таможенного контроля аэропорта «Манас» задержали семерых уроженцев соседней страны с контрабандным грузом — почти 5 кг золотых украшений, которые они прятали в нижнем бельё и карманах штанов.

Факт контрабанды ювелирных изделий зарегистрировали в Едином реестре преступлений. Материалы и вещественные доказательства таможенники передали правоохранительным органам Киргизии.