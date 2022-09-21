Таллин, 21 сентября, 2022, 17:00 — ИА Регнум. В неолиберальном обществе Эстонии люди вынуждены казаться успешными и подавлять тревогу, возникающую из-за экономической незащищенности, констатировали ученые из Тартуского университета по итогам социологического исследования. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR.

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По мнению авторов исследования, в Эстонии не хватает критики существующего общественного строя, который кажется само собой разумеющимся и поэтому не развивается в сторону большего гуманизма и социального равенства.

По словам автора научной работы Райли Марлинга, профессора англистики Тартуского университета, Эстония является неолиберальным обществом. Это означает, что политическим идеалом здесь является чистая рыночная экономика, свободная конкуренция, минархизм (модель государства, при котором власть почти не вмешивается в частную жизнь, — прим. ИА REGNUM) и достижения, измеряемые в деньгах.

Когда неолиберализм становится частью мировоззрения человека, люди начинают думать о себе как о человеческом капитале, который необходимо постоянно наращивать или, по крайней мере, поддерживать. «Например, люди думают об инвестициях в себя, посещая спортзал или тренируясь, и называют это качественным проведением времени», — говорит профессор.

«Проблема не в этих практиках, а в том, что людям насаждают стремление изменить себя, а не менять окружающее общество», — считает Марлинг.

Исследование также выявило тот факт, что что эстонское общество жестко нормировано. «Это означает, что любой, кто отклоняется от нормы, является нонконформистом — будь то бедный, пожилой, с другим цветом кожи, родным языком или гендерной идентичностью — и, таким образом, попадает под пристальное внимание окружающих», — комментирует результаты исследования тартуский профессор.

Другая особенность эстонского общества, по мнению авторов, заключается в том, что на людей легко навешиваются ярлыки, с которыми сами люди могут быть не согласны. «С одной стороны, на тебя вешают ярлык. С другой стороны, он становится важнейшей чертой твоей идентичности», — отмечает Марлинг. Образно говоря, человек может быть русским, бедным или геем, но носить эти идентичности одновременно — значит быть объектом тройной социальной маргинализации.

По словам профессора, такое давление со стороны общества является постоянным источником стресса. «Нормальный» неолиберальный человек беспокоится о том, достаточно ли он инвестировал в себя, чтобы стать хорошим товаром на рынке для работодателя, супруга, потенциального партнера в соцсети Tinder и так далее.