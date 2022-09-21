Брюссель, , 17:03 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина о частичной мобилизации осуждают в руководстве ЕС, сказал 21 сентября представитель Европейской комиссии Питер Стано, сообщает Reuters.

Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Питер Стано «Это ещё одно доказательство того, что Путин не заинтересован в мире».

Европейский чиновник обвинил президента РФ в том, что он якобы пустился в «очень опасную ядерную авантюру». Также Стано увидел «признаки отчаяния» в обращении президента России к российскому народу.

Напомним, обращения президента России к стране вызвало небывалый ажиотаж ещё до своего выхода в свет. Президент России объявил о частичной мобилизации в рамках спецоперации ВС РФ на территории б. УССР.

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