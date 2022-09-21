Брюссель, , 17:05 — REGNUM Ядерные силы России не демонстрируют изменений в своей боеготовности, заявил 21 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг на онлайн-форуме Reuters Next.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Североатлантический альянс не видит изменений в степени боеготовности российских ядерных сил, но продолжит внимательно за ними следить.

«Мы контактируем с российской стороной и внимательно следим за ее действиями. Пока что мы не наблюдали каких-либо изменений в российской ядерной стратегии и готовности ее сил. Однако мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и сохраняем бдительность», — сказал генсек НАТО.

Кроме того, Столтенберг заявил, что применение ядерного оружия будет иметь для России «беспрецедентные последствия».