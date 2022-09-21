Рига, , 16:55 — REGNUM Комиссия парламента Латвии Сейма по правовым вопросам в среду, 21 сентября, утвердила для рассмотрения в первом чтении законопроект об обеспечении статуса латышского языка как единственного языка.

Русский язык Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом сообщил латвийский портал press. lv, отметив, что решение принято, несмотря на возражения Юридического бюро Сейма. Одной из целей законопроекта является обеспечение повсеместного использования латышского языка, включая частную сферу и общение людей вне государственных и муниципальных учреждений. Так, в законе запрещается использовать любые языки, кроме латвийского, при общении торговцев с покупателями, и так далее.

В местных СМИ признают, что единственной целью принимаемого закона, инициированного националистическими партиями, является запрет на использование русского языка как средства коммуникации между жителями страны.

В Юридическом бюро Сейма не поддержали решение комиссии. Так, пресс-секретарь бюро Лилита Вилсоне подчеркнула, что положения законопроекта противоречат как самому названию закона, так и другим законам, например, закону о государственном языке.

«Если авторы законопроекта считают, что в Латвии существует двуязычие, это должно быть четко указано и регламентировано. Необходимо определить области, где русский язык не будет использоватсья, но не стоит утверждать, что законопроект укрепит государственный язык», — заявила Лилита Вилсоне.