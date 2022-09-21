Ярославль, 21 сентября 2022, 17:00 — REGNUM В Ярославском государственном университете им. Демидова временно исполняющим обязанности ректора назначен первый проректор вуза, профессор Сергей Кащенко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ЯрГУ.

ЯрГУ
ЯрГУ
Wikimedia.org

Накануне губернатор Михаил Евраев объявил, что сенатором от Ярославской области стал ректор ЯрГУ Александр Русаков. Сейчас временно исполняет его обязанности профессор Сергей Кащенко. Однако это назначение не связано с новой должностью Русакова.

«Первый проректор Сергей Кащенко сейчас является временно исполняющим обязанности ректора в связи с тем, что Александр Ильич находится в отпуске с 19 сентября по 2 октября. Сейчас будут меняться документы, и кто дальше будет ректором пока неизвестно», — рассказали в приёмной вуза.

Напомним, в тройку потенциальных сенаторов от Михаила Евраева входили депутат Госдумы Николай Бурляев, главный федеральный инспектор по Москве Виктор Костин и ректор ЯрГУ Александр Русаков.

Читайте ранее в этом сюжете: Михаил Евраев объяснил выбор сенатора «ставкой на местные кадры»