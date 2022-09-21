Ярославль, , 17:00 — REGNUM В Ярославском государственном университете им. Демидова временно исполняющим обязанности ректора назначен первый проректор вуза, профессор Сергей Кащенко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ЯрГУ.

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Накануне губернатор Михаил Евраев объявил, что сенатором от Ярославской области стал ректор ЯрГУ Александр Русаков. Сейчас временно исполняет его обязанности профессор Сергей Кащенко. Однако это назначение не связано с новой должностью Русакова.

«Первый проректор Сергей Кащенко сейчас является временно исполняющим обязанности ректора в связи с тем, что Александр Ильич находится в отпуске с 19 сентября по 2 октября. Сейчас будут меняться документы, и кто дальше будет ректором пока неизвестно», — рассказали в приёмной вуза.

Напомним, в тройку потенциальных сенаторов от Михаила Евраева входили депутат Госдумы Николай Бурляев, главный федеральный инспектор по Москве Виктор Костин и ректор ЯрГУ Александр Русаков.

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