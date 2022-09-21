Вашингтон, 21 сентября, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что частичная мобилизация, объявленная 21 сентября президентом России Владимиром Путиным, приведет к эскалации конфликта, сообщает Reuters.

NATO North Atlantic Treaty Organization Йенс Столтенберг

В интервью изданию Столтенберг отметил, что частичная мобилизация в России не стала для него сюрпризом, но она, считает он, «приведет к эскалации конфликта».

«Мы постараемся, чтобы в Москве не было недопонимания относительно того, как именно мы будем реагировать. Конечно, все зависит от того, в какой ситуации или какое оружие они могут применить. Самое главное — не допустить этого, и именно поэтому мы так четко говорили с Россией о беспрецедентных последствиях», — сказал Столтенберг, имея в виду применение ядерного оружия.

Напомним, что частичной мобилизации подлежат те лица, которые проходили службу в рядах Вооружённых сил РФ и имеют определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт. Также, согласно указу, призванным на службу по мобилизации гражданам России будет установлен уровень денежного содержания как у военнослужащих, проходящих военную службу в ВС РФ по контракту.

При этом глава Минобороны России Сергей Шойгу утончил, что мобилизационный ресурс страны огромен и составляет порядка 25 млн человек.