Курск, , 16:54 — REGNUM Мобилизационный людской резерв для решения задач на территории Курской области будет сформирован в регионе. Об этом заявил 21 сентября на брифинге председатель комитета региональной безопасности Курской области Михаил Горбунов.

Флаг Курской области

«Обращаемся к гражданам проявить высочайший патриотизм и быть в готовности, что Родина призовёт отдельные категории граждан. Просьба не нагнетать панику», — приводит слова Горбунова «Секунда».

Горбунов подчеркнул, что студентов призывать не будут, мобилизация будет проходить планово, с обязательной подготовкой.

Кроме того, в Курской области формируется мобилизационный людской резерв.

«Мы на территории Курской области формируем мобилизационный людской резерв в количестве тысячи человек. Это люди, которые будут оставаться в резерве для решения задач на территории региона по защите его рубежей и защите от последствий ЧС», — цитирует Горбунова 46ТВ.

Жители, которые в него войдут, пройдут обучение (месячные сборы), и останутся в Курской области. Для заключивших такие контракты предполагается три доплаты — при заключении договора, в период сборов и за нахождение в резерве. Такой контракт заключается на три года, сумму пока не называют.

«В день Х мы их вызываем, и они прибывают, чтобы исполнять свои обязанности», — пояснил Горбунов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что из региона в рамках частичной мобилизации в войска могут отправиться до трёх тысяч человек.