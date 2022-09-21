Курск, 21 сентября 2022, 16:54 — REGNUM Мобилизационный людской резерв для решения задач на территории Курской области будет сформирован в регионе. Об этом заявил 21 сентября на брифинге председатель комитета региональной безопасности Курской области Михаил Горбунов.
Горбунов подчеркнул, что студентов призывать не будут, мобилизация будет проходить планово, с обязательной подготовкой.
Кроме того, в Курской области формируется мобилизационный людской резерв.
Жители, которые в него войдут, пройдут обучение (месячные сборы), и останутся в Курской области. Для заключивших такие контракты предполагается три доплаты — при заключении договора, в период сборов и за нахождение в резерве. Такой контракт заключается на три года, сумму пока не называют.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что из региона в рамках частичной мобилизации в войска могут отправиться до трёх тысяч человек.