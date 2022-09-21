Москва, 21 сентября, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Отношение к решению президента России Владимира Путина о частичной мобилизации очень воодушевлённое, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

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«Хорошо, что обращение состоялось не вчера (20 сентября), а 21 сентября — сегодня День Рождества Богородицы, она покровительствует России, то есть день символический, благоприятствующий для Победы.

Россия протягивает руку помощи нашим братьям, живущим в Новороссии, которые сейчас подвергаются геноциду. Раньше они подвергались апартеиду в своей собственной стране, в своём государстве, считались людьми второго сорта, которые не разговаривают на мове, не могут занимать различные государственные должности. Сейчас эти люди хотят жить со своими родными русскими братьями.

Существует очень важный факт, говорящий о многом и очень важный для всех русских людей. Когда Новороссия была присоединена к Российской империи, Потёмкин там провёл перепись и обнаружил, что там живут всего 150 тысяч человек. Из них половина — это ногайцы-кочевники.

То есть, условно говоря, всевозможных потомков запорожцев там было всего лишь 70 тысяч. После этого Потёмкин по велению Екатерины II переселил в эти регионы 2,5 миллиона человек, и ещё пришли сербы.

Одних сербов пришло в Новороссию больше, чем там насчитывалось [малороссов]. Было поселено на эту территорию 100 тысяч сербов, плюс греки, плюс испанцы, то есть потомками коренных людей сейчас является только каждый сотый человек.

А остальное всё население — это люди из центральных регионов России — из Брянской, Орловской, Тульской, Смоленской областей и т.д. Люди, которые сейчас там живут, — это потомки наших родственников, наших братьев, не какие-то [малороссы].

Это нужно знать всем: и жителям России, и особенно тем, кто живет сейчас в б. УССР — в Одесской, Николаевской, Херсонской областях. Потому что все эти области были заселены людьми, пришедшими из Центральной России.

Это русские люди, и сейчас эти люди просто возвращаются в свою родную страну. Думаю, что люди, живущие в Херсоне и Запорожье, этого факта не знают. Им всю жизнь внушали, что они недоделанные [малороссы], что они забыли мову, а на самом деле они и должны говорить по-русски.

Что касается частичной мобилизации, то, действительно, есть определённый дефицит профессиональных военных, прежде всего будут призывать их. Не надо сейчас поднимать шума и слёз по этому поводу.

Уже началась паника в интернете. Эти все истерики намеренно разгоняются киевским режимом в российских соцсетях, их информационные войска работают, чтобы разогнать истерику.

Бояться не стоит. Молодёжь, которая в армии не служила, не тронут, срочников не тронут. Прежде всего пойдут люди, которые уже служили в армии по соответствующим специальностям, и люди, которые получали дефицитные специальности во время службы по призыву. Частичная мобилизация затронет небольшой контингент людей.

В России 15 лет назад в армии было 2-3 миллиона человек. Позже её сократили до 1 миллиона. То есть в стране очень много людей, которые имели военную профессию, но вышли в отставку и сейчас находятся в запасе. Вот они в первую очередь и подлежат частичной мобилизации.

Это почётная обязанность защищать Родину, но сейчас речь идёт не о том, что каждый человек должен встать под ружьё. В данный момент этого не требуется. У нас, в конце концов, сейчас не война, а пока идёт специальная операция», — высказал своё мнение Олег Матвейчев.

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