Рига, , 16:51 — REGNUM Состоявшаяся первая после летних каникул сессия Европарламента продемонстрировала, что перед Евросоюзом стоят серьезные проблемы, нуждающиеся в самом оперативном вмешательстве. Об этом депутат Европарламента от Латвии Андрис Америкс сообщил латвийскому порталу bb. lv.

Латвия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Цены на энергоресурсы в Европе продолжают расти, инфляция бьет все новые рекорды, так что нервозность в брюссельских коридорах заметно возросла», — констатировал он.

Америкс добавил, что со стороны стран-членов ЕС все чаще и громче звучит критика в адрес Еврокомиссии за медлительность действий по преодолению кризиса: «Руководители государств отмечают, что они сталкиваются с невиданно сильным общественным давлением в то время, как Еврокомиссия не несет прямой ответственности перед избирателями. Вот на таком фоне депутаты Европарламента собрались в Брюсселе».

Характеризуя речь главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на открытии осенней сессии европарламента, латвийский депутат заявил, что основным тезисом ее выступления стали заверения, что ЕС будет и дальше стоять «плечом к плечу» с б. УССР.

«Никаких отступлений от курса на солидарность с этой страной не будет, несмотря на любые трудности. Урсула фон дер Ляйен наметила и перспективу — Евросоюз будет участвовать в восстановлении б. УССР после того, как конфликт закончится», — сообщил он.

Америкс также отметил, что всю ответственность за нынешний энергокризис в ЕС глава Еврокомиссии возложила исключительно на Россию: «Эта позиция Еврокомиссии четкая и внятная, и ее разделяют и поддерживают все фракции Европарламента, так что в этом вопросе в Евросоюзе царит полное единодушие».

Европарламентарий признал, что в остальном речь Урсулы фон дер Ляйен «была очень слабой»: «Она, конечно, старается, но тем не менее остается еще много неясных моментов, по многим вопросам еще нужно договариваться, многие мероприятия согласовывать с правительствами стран–участниц ЕС. Это требует времени, а осень уже на пороге».

«Но самое главное, чего недоставало в докладе Урсулы фон дер Ляйен, это четкого ответа на вопрос: как в нынешних условиях будет выживать обычный человек, которому придут огромные счета за отопление и электричество? Получается, что каждой стране придется самой изыскивать дополнительные возможности, чтобы помочь своим жителям. А эти возможности, как мы знаем, очень разные — у Германии и у Латвии, например», — считает европарламентарий от Латвии Андрис Америкс.