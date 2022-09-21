Магас, 21 сентября, 2022, 16:51 — ИА Регнум. В Ингушетии создана призывная комиссия для выполнения поручения президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации. Возглавил её глава региона Махмуд-Али-Калиматов, сообщили 21 сентября в пресс-службе руководителя республики.

Function.mil.ru На призывном пункте

«Сегодня в правительстве Ингушетии создана призывная комиссия по мобилизации граждан республики, которую возглавит глава региона Махмуд-Али Калиматов. В рамках реализации поручения президента России в Ингушетии будут проведены мобилизационные мероприятия», — говорится в сообщении.

Ранее в своем выступлении перед гражданами России президент РФ отметил, что власти регионов должны обеспечить призыв на военную службу граждан, находящихся в запасе, в количестве и в сроки, определенные Миноброны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов выразил поддержку решению президента РФ Владимира Путина об объявлении частичной мобилизации.