Париж, 21 сентября, 2022, 16:50 — ИА Регнум. В Париже пробки образуются не только на дороге, но и на велосипедной дорожке, передает BFM TV.

Linnaea Mallette Велосипеды

Каждый день большое количество велосипедистов использует выделенные полосы, отведенные для велосипедов, что создает пробки, особенно в час пик.

Велодорожка на бульваре Sébastopol в Париже в начале сентября была загружена. Зафиксирована рекордная посещаемость: более 18 200 велосипедов за один день, в том числе более 2100 велосипедистов всего за 60 минут в часы пик.

В конце 2020 года заместитель мэра, отвечающий за мобильность, объявил о голосовании совета Парижа за расширение велополосы на бульваре Sébastopol.