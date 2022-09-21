Новосибирск, , 16:49 — REGNUM Существующий тариф на перевозки не покрывает необходимых расходов Новосибирского метрополитена. Об этом заявил начальник подземки Аркадий Чмыхайло, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Новосибирский метрополитен Nsk-metro.ru

«Пассажиров в метро становится больше, при этом самый низкий в стране тариф не позволяет полноценно заменить старые вагоны на новые, — сказал Чмыхайло. — За 36 лет эксплуатации в метрополитене с каждым годом возрастает степень изношенности основных средств — подвижного состава, путевого хозяйства, эскалаторов, энергетического и другого оборудования, но стоимость проезда не позволяет в полном объёме реализовывать потребности технического обновления, проведения капитального и текущего ремонтов основных сооружений, устройств и оборудования».

По его словам, чтобы новосибирское метро развивалось, нужно заложить в тариф минимальную инвестиционную составляющую. Это, подчеркнул он, будет аргументом, чтобы убеждать федеральный центр выделять деньги на строительство новых станций.

Отметим, что, по официальным данным, техническая готовность новой станции новосибирского метро «Спортивная» составляет 84%.