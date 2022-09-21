Тамбов, , 16:47 — REGNUM В Тамбовской области депутаты поддержали поправки в закон о поддержке военнослужащих, участвующих в спецоперации. Лица, подписавшие контракт о прохождении военной службы, сразу получат единовременную выплату, а не по истечении 60 дней. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Тамбовской областной Думы.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

На 18-м заседании Тамбовской облдумы одобрены поправки в закон о дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территории Донбасса и б. УССР. В новой редакции закона речь идёт об условиях предоставления единовременной выплаты в размере 100 тыс. рублей добровольцам именного батальона «Тамбовские волки», укомплектованного уроженцами региона.

Изменение касается сроков представления региональной поддержки. Из закона исключается срок службы (не менее 60 дней), который был необходим для получения 100 тыс. рублей единовременной выплаты. Теперь выплаты будут предоставляться по факту заключения контракта.

«Мы это делаем для того, чтобы ускорить процедуру получения единовременной выплаты лицами, заключившими контракт о прохождении военной службы», — пояснил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин.

Законопроект вступит в силу через десять дней после официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 15 июня 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Тамбовской облдумы одобрили законопроекты о дополнительной поддержке семей, которые проживают в регионе. Парламентарии приняли законопроект об усилении поддержки многодетных семей, увеличив возрастной порог для старшего ребёнка с 18 по 23 лет. Кроме того, при рождении ребёнка будет выплачиваться 5 тыс. рублей. Евгений Матушкин высказал мнение, что это будет способствовать улучшению демографии в области.

Читайте также: Евгений Матушкин: многодетные семьи Тамбовщины будут дольше получать льготы

Читайте ранее в этом сюжете: Евгений Матушкин: семьям Тамбовской области окажут дополнительную поддержку