Ижевск, 21 сентября, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Граждане ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые в настоящее время находятся в Удмуртии, также смогут принять участие в референдумах по вопросу воссоединения с Россией. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома республики.

Lišiak Референдум

Для тех, кому предстоит принять участие в голосовании, ЦИК региона запустил горячую линию. Для участия в референдуме переселенцам с указанных территорий необходимо прийти с документом, удостоверяющим личность, на избирательный участок.

Референдумы состоятся в период с 23 по 27 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области поддержка проведения референдума о воссоединении с Россией достигла рекордных значений. Также рекордное число жителей освобожденных Россией территорий готовы проголосовать за воссоединение с исторической родиной.

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