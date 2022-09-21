Рига, 21 сентября, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Министерство обороны Латвии заключило договор с частной фирмой о покупке сабель на полмиллиона евро. Об этом сообщил местный портал bb. lv.

Георг Мюльберг. Студенческая дуэль на саблях. ок. 1900

Согласно договору, компания SIA WILCO должна предоставить военным Латвии сабель на 495 867 евро, средняя цена одной сабли — почти 500 евро. Как поясняет издание, сабли определены соответствующими нормами как часть парадной формы офицеров национальных сил обороны. Сабли вручаются выпускникам Национальной академии обороны с 2002 года.

На сайте Национальной академии обороны сообщается, что в 2019 года из высшей школы выпустилось 47 офицеров сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил, а 2020-м — уже 85 офицеров.

Издание произвело подсчет и утверждает, что общее число выпускников и закупаемых сабель не совпадает: если исходить из сумм покупок, то саблями можно было вооружить 1016 офицеров, что в 12 раз больше, чем в среднем выпускалось за последние годы.