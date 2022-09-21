Для латвийской армии закуплены сабли
Рига, 21 сентября, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Министерство обороны Латвии заключило договор с частной фирмой о покупке сабель на полмиллиона евро. Об этом сообщил местный портал bb. lv.
Согласно договору, компания SIA WILCO должна предоставить военным Латвии сабель на 495 867 евро, средняя цена одной сабли — почти 500 евро. Как поясняет издание, сабли определены соответствующими нормами как часть парадной формы офицеров национальных сил обороны. Сабли вручаются выпускникам Национальной академии обороны с 2002 года.
На сайте Национальной академии обороны сообщается, что в 2019 года из высшей школы выпустилось 47 офицеров сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил, а 2020-м — уже 85 офицеров.
Издание произвело подсчет и утверждает, что общее число выпускников и закупаемых сабель не совпадает: если исходить из сумм покупок, то саблями можно было вооружить 1016 офицеров, что в 12 раз больше, чем в среднем выпускалось за последние годы.